Death Stranding – Kojimas Game erscheint auch für PC

Schon vor etlichen Monaten gab es einen kleinen PC Leak für Death Stranding, zu diesem Zeitpunkt wurde aber noch nichts bestätigt. Jetzt ist der PC Release offiziell.

Titel wie Detroit Become Human und einige mehr, haben ja bereits in der Vergangenheit ihren Weg von der Playstation auf den PC gefunden. Mit Hideo Kojimas kommendem Game um Norman Reedus, wird dies ebenfalls passieren.

Vor mehreren Monaten tauchte zum ersten Mal Promomaterial auf, dass PC als Plattform listete. Damals äußerten sich aber weder Sony noch Kojima selbst dazu. Grund dafür waren wahrscheinlich die Verhandlungen mit verschiedenen Publishern.

Wie jetzt angekündigt wurde, wird Publisher 505 Games den Vertrieb der PC Version übernehmen, wenn diese Anfang Sommer 2020 erscheint. Damit werden also auch Keyboard Fans den heiß erwarteten Titel spielen können, wenn auch etwas verspätet.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019