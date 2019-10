Pokémon GO – Kompetitive GO Battle League soll 2020 erscheinen

Pokémon GO soll laut den Entwicklern hinter dem Mobile-Phänomen einen vollwertigen Ranglisten Modus erhalten. Das ganze soll unter dem Namen GO Battle League laufen und Pokemon Jäger der ganzen Welt gegen­einander antreten lassen.

Ich will der allerbeste (Pokémon GO-Trainer) sein!

Nachdem es, gegen Ende des vergangenen Jahres, endlich möglich war direkt gegen andere Trainer der eigenen Freundschaftsliste anzutreten, soll es mit der GO Battle League schon bald Ranglistenkämpfe geben. Dabei wird die Battle League wohl ein Matchmaking-System besitzen, wie ihr es vielleicht aus anderen kompetitiven Spielen kennt. Ihr werdet mit anderen Spielern eures Skilllevels in einen Topf geworfen und könnt euren eigenen Rang verbessern oder auch verschlechtern, je nachdem wie euer Pokémon Dream Team abliefert. Somit wärt ihr nicht mehr auf eine riesige Freundeslisten oder belebte Hotspots angewiesen, um eure geliebten Taschenmonster in den Ring zu werfen. Dabei sollte euch allerdings klar sein, dass es einer Menge Training und starker Pokémon bedarf, um in der Liga bestehen zu können. Wie auch schon im Anime heißt es einen langen Weg auf sich zu nehmen, damit ihr der/die Allerbeste/r sein könnt. Immerhin müsst ihr euch mit Trainern der ganzen Welt messen!

Wann und wie geht’s los?

GO Battle League soll laut dem Pokémon GO Team Anfang nächsten Jahres erscheinen. Genauere Details erwarten uns wohl bald in einem Dev Insights Video. Wir bleiben gespannt und berichten sobald es etwas Neues gibt!

Quelle: pokemongolive.com