Steam – Termine der nächsten Sales geleakt

Die Termine der nächsten 3 Steam-Sales wurden nun geleakt. Diese Aktionen erwarten euch noch in diesem Jahr.

Wie die Plattform Steam Database aktuell berichtet, werden in diesem Jahr noch ganze drei Steam-Sales stattfinden. Der nächste große Sale wäre demnach der Halloween-Sale vom 28. Oktober bis zum 1. November.

Bereits wenige Wochen später soll dann der Herbst-Sale mit weiteren Schnäppchen aufwarten. Dieser soll vom 26. November bis zum 3. Dezember laufen.

Das Jahr selbst schließt dann mit dem Winter-Sale vom 19. Dezember bis zum 2. Januar ab.

Diese konkreten Termin Angaben sollen Steam Database zufolge von teilnehmenden Entwickler stammen. Bereits in der Vergangenheit hatte die Plattform mit diversen Vorhersagen recht behalten.

Leaked upcoming @steam_games 2019 sale dates:

🎃 Halloween Sale: October 28 – November 1

🍂 Autumn Sale: November 26 – December 3

🎅 Winter Sale: December 19 – January 2

Multiple developers posted it in multiple places despite Valve asking otherwise. But you know how that goes.

— Steam Database (@SteamDB) October 19, 2019