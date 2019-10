Fallout 76 – Bethesda führt zusätzliches Abo ein

Bethesda hat jede Menge Kritik und Häme für Fallout 76 geerntet. Man sollte meinen, der Publisher sollte sich etwas ruhiger verhalten, doch jetzt folgt der nächste Streich.

Bethesda kann wohl einfach nicht genug bekommen. Aus dem Versprechen, der Live Service Ableger werde keine Pay to Win Microtransactions bekommen, ist ja nichts geworden. Kaum hatte sich der erste Aufruhr gelegt, wurden die ersten Pay to Win Mechaniken etabliert wie zum Beispiel mit Repair Kits.

Doch jetzt geht der Publisher noch einen Schritt weiter, denn offenbar sind die recht teuren Microtransactions noch nicht genug. Ab heute könnt ihr eine Fallout 1st Mitgliedschaft abschließen, die euch Zugang zu privaten Welten geben soll, sowie exklusive “Hilfs”- und kosmetische Gegenstände und monatlich 1650 Atome geben soll.

Allein ein Monat dieser Mitgliedschaft kostet euch 14,99 €, für ein ganzes Jahr sollt ihr 119,99 € auf den Tisch legen. Man darf gespannt sein, wie die verbliebene Community darauf reagieren wird. Erste Reaktion auf den Social Media Kanälen fielen bisher eher negativ aus, was kaum überraschen dürfte.

We’re launching a new service today – Fallout 1st. No matter how you play #Fallout76, it has something for everyone. https://t.co/xNk5lHKqpv pic.twitter.com/Dvu7qZ6Zco

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) October 23, 2019