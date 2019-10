Hotel Barcelona – Suda51 und Swery arbeiten gemeinsam an Horrorspiel

Suda51, bekannt durch Spiele wie Killer 7 und No More Heroes und Swery, der sich unter anderem für Deadly Premonition verantwortlich zeigt, arbeiten gemeinsam an einem neuen Horrorspiel namens Hotel Barcelona. Dies gaben sie in einem IGN Japan-Livestream bekannt. Das Budget für das Horrorerlebnis beträgt derzeit 1 Mio. $.

Suda51 und Swerys neues Projekt wurde von einigen Quellen inspiriert. So werden unter anderem das Horrorspiel Siren und die TV-Serie Twin Peaks als Inspirationsquellen genannt. Auch Filme von David Lynch sollen als Vorlage dienen. Publisher soll Devolver Digital werden, bisher gab es aber noch keine Zusage. Dass Suda51 und Swery vor Experimenten nicht zurückschrecken, bewiesen sie im Livestream. Dort riefen sie live Keiichiro Toyama, den Schöpfer von Siren und Silent Hill an und fragten, ob er am Projekt mitwirken wolle. Dieser sagte sofort zu.

Update: Suda51 and Swery are working together on an indie horror title, Hotel Barcelona

– Budget is $1m

– Published by Devolver Digital

– Inspired by Siren (Swery also mentioned David Lynch/Twin Peaks S3)

– Game is supposed to be "easy to pick up", possibly coming to mobile pic.twitter.com/MwfESarf1i

