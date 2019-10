Google Stadia – Startdatum steht fest

Google Stadia verspricht, neueste Games auf allen Plattformen zu jeder Zeit. Der Starttermin für den Dienst wurde jetzt festgelegt.

Aktuell wird man wohl nur sehr wenige Gamer finden, die völlig überzeugt sind von der Vorstellung, Spiele exklusiv aus der Cloud zu streamen. Ein Grund dafür ist sicherlich auch die immer noch wackelige Versorgung mit leistungsfähigem Internet.

Dennoch möchte IT Gigant Google nächsten Monat deren Streaming Angebot an den Start bringen. Am 19. November sollen Interessierte dann die Chance haben den Dienst zu nutzen. Im Angebot wird unter anderem auch Destiny 2 und im nächsten Jahr auch Cyberpunk verfügbar sein.

Man muss sich allerdings fragen, wie beliebt der Dienst nach dem ersten Ansturm wirklich sein wird. Nicht zuletzt muss man im Standard Abo jedes Spiel einzeln kaufen und auch die Frage, was passiert im Fall eines Scheiterns des Dienstes mit den Käufen.

In Bezug auf die Qualität und einige Features, wie negative Latenz, machte Google ja auch einige starke Versprechungen. Wie viele der Konzern davon einhalten wird, werden wir schon nächsten Monat selber testen können.

Mark your calendars! Stadia will start arriving November 19.

Need a quick guide on what exactly Stadia is? We got you covered. Become an expert in all things Stadia just in time for launch. pic.twitter.com/iwbCQiJ0CH

— Stadia (@GoogleStadia) October 15, 2019