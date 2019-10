DOOM Eternal – Release auf 2020 verschoben

Überraschend teilte Bethesda mit, dass DOOM Eternal nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen wird.

DOOM Eternal erst 2020

Via Blogpost veröffentlichte die zuständige Entwicklerschmiede id Software ein kurzes Posting, in dem man bekannt gab, DOOM Eternal um einige Monate zu verschieben. Anstatt am 22. November 2019 wird der Shooter nun erst am 20. März auf den Markt kommen.

Als Grund für die Verzögerung erklärte id Software, dass man sich der Verantwortung, die ein Sequel mit sich bringe, bewusst sei und den Fans das bestmögliche Spielerlebnis bieten wolle. Man benötige jedoch noch einige Zeit um dies zu realisieren und den Erwartungen gerecht zu werden.

Darüber hinaus verkündete Betehada, dass man den angekündigten Invasion-Modus mit einen kostenfreien Update nach Release nachreichen werde. Die angedachte Switch-Fassung benötigt zudem weitere Entwicklungsressourcen und soll erst nach den anderen Plattformen erscheinen.

An update on DOOM Eternal: pic.twitter.com/2LWrfh6e4Z — DOOM (@DOOM) October 8, 2019

Quelle: Bethesda