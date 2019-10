Demon’s Souls – Kommt ein Remake für die PlayStation 5?

Nachdem Sony gestern neue Informationen zur PlayStation 5 bekannt gegeben hat, scheinen nun die Gerüchte um mögliche Launch-Titel weiter aufzukochen. Zuletzt gab es bereits erste Spekulationen um ein mögliches Remake des FromSoftware-Titels Demon’s Souls aus dem Hause Bluepoint Games, die Neuauflage könnte nun für die PlayStation 5 erscheinen.

Demon’s Souls auf der PS5?

Passend zu den neuen Informationen zur Sonys kommender Heimkonsole, meldet sich nun auch Bluepoint Games’ Marco Thrushund zu Wort und sorgt für neue Spekulation-Grundlage. In einem Interview gegenüber Wired erklärte dieser, dass man derzeit an einem großen Spiel für die PlayStation 5 werkeln würde. Hinzu fügte Thrushund: “Ich lass euch den Rest selbst herausfinden.” Bereits seit einiger Zeit wurde spekuliert, ob das Studio an einem Remake zum Action-Adventure Demon’s Souls arbeitet. Bluepoint Games hat sich auf die Entwicklung von Remakes spezialisiert. Mitunter hat das Studio die Sony-Marken Shadow of the Colossus und Uncharted in einer Neuauflage umgesetzt. Zurzeit befinden sich die Rechte an der Marke Demon’s Souls bei Sony, was zudem für eine Umsetzung für die Next-Gen-Konsole sprechen könnte.

Quelle: vg247