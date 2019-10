Playstation 5 – Noch mehr Infos zur neuen Sony Konsole

Erst vor wenigen Stunden hat Sony überraschend den Release für die Playstation 5 angekündigt, wir hatten berichtet. Jetzt gibt es aber noch mehr Details.

Noch mehr Details zur Playstation 5

Seltsamerweise kam via Twitter und dem offiziellen Blog heute die Benachrichtigung, dass Sonys neue Konsolengeneration im Ende 2020 an den Start gehen soll. In einem exklusiven Interview mit Wired, gaben Mark Cerny und Jim Ryan weitere Details preis.

Neben der bereits bekannten Ankündigung, dass der neue Controller die Form beibehalten und programmierbare, haptische Trigger bekommen soll, wurden noch einige andere Features enthüllt. So soll ein besserer Akku verbaut sein der via USB-C geladen wird. Ein Loch im aktuellen Prototyp soll zudem ein Loch zu finden sein, dass auf ein Mikrofon hindeutet. Cerny wollte sich dazu allerdings nicht äußern.

Mark Cerny widmete sich zudem den Bedenken einiger Leute, es würde sich bei der Raytracing Implementierung um eine Softwarelösung handeln. Tatsächlich wird es aber auf dem Hardwarelevel eigene Raytracing Hardware in der GPU geben.

Thema war auch die SSD, die nicht nur Ladezeiten drastisch reduzieren oder gar vollständig eliminieren soll. Mit der PS5 sollen Nutzer die Möglichkeit haben, Singleplayer und Multiplayer getrennt voneinander installieren und löschen zu können.

Da zudem bestimmte Assets nicht mehr mehrfach gespeichert werden müssten, wie es aktuell ist um Ladezeiten im Rahmen zu halten, sollen PS5 Titel effizienter im Speicherverbrauch sein.

Eine neue UI soll Spielern schon vor dem Start des eigentlichen Spiels, mögliche Aktivitäten anzeigen, denen man beitreten kann. Oder die nächste Mission in einem Singleplayerspiel. Spiele für die PS5 sollen zukünftig auf 100 GB Discs erscheinen.

PlayStation 4 Pro - Konsole (1TB, schwarz, Pro, Modell: CUH-7216B) Inhalt: PlayStation4 Pro-System 1 Terabyte, DUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

4K-Gaming: Spiel die neuesten Spiele in gestochen scharfem 4K. Hauttöne wirken wärmer, Materialien erhalten eine realistische Struktur und Umgebungen erwachen wie nie zuvor zum Leben.

Spektakuläre Grafik: Mit PS4 Pro werden Gesichtszüge realistisch dargestellt, sodass die Personen zum Leben erwachen. Kurven sind weicher und Kanten schärfer, wodurch visuelle Elemente wie Haare, Wasser und Gras ebenfalls lebendig wirken.

HDR-Technologie: Mit einem HDR-Fernseher erlebst du bei kompatiblen PS4-Spielen ein unglaubliches Farbspektrum, das noch mehr dem entspricht, was das menschliche Auge in der realen Welt sieht. So entstehen beeindruckend lebendige Bilder und realistische Details.

Atemberaubende Umgebungen: PS4 Pro ermöglicht eine noch genauere Darstellung von strukturellen Details wie Schmutz oder Rost in Nahaufnahmen, während dunkle, klare Schattierungen in großer Entfernung Spielen auf PS4 Pro eine unglaubliche Tiefenwirkung verleihen.

Quelle: Wired