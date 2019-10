Playstation 5 – Sonys neue Konsole erscheint Ende 2020

Viel wissen wir noch nicht über die Playstation 5, nicht einmal wie sie aussieht. Nun hat Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, einige neue Informationen zur neuen Konsole preisgegeben. Mit dabei sind unter anderem Features der neuen Controller und ein ungefährer Releasezeitraum.

Playstation 5 pünktlich zu Weihnachten 2020

Das Wichtigste zuerst: Der Release der neuen Playstation soll Ende nächsten Jahres erfolgen, genauer gesagt um die Weihnachtszeit. Ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht. Mehr Infos gab es dagegen zu den neuen Controllern. Diese werden statt einer Rumble-Funktion durch haptisches Feedback verbessert, so dass bestimmte Ereignisse auf dem Bildschirm noch realistischer auf den Controller übertragen werden. Die richtige Innovation soll jedoch in den neuen sogenannten “adaptiven Triggern” stecken. Hier sollen bestimmte Aktionen wie das Schießen mit einem Bogen so genau wie möglich nachgestellt werden. Besonders in Kombination mit dem haptischen Feedback der Controller soll dadurch ein komplett neues Spielerlebnis entstehen.

Quelle: playstation