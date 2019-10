Call of Duty: Modern Warfare – Sind das die Multiplayer-Maps zum Launch?

Call of Duty: Modern Warfare – Sind das die Multiplayer-Maps?Obwohl der Shooter-Ableger Call of Duty: Modern Warfare bereits in wenigen Wochen erscheint hat Publisher Activision bislang noch kein Wort über die verfügbaren Multiplayer-Karten verloren. Nun scheint ein Leak dem amerikanischen Studio die Ankündigung vorweg zu nehmen.

Was sind die spielbaren Maps?

Leaker TheGamingRevolution meldet sich nach diversen anderen Prognosen unlängst noch einmal zu Call of Duty: Modern Warfare zu Wort. So listet dieser nun alle verfügbaren Karten im Shooter-Hit auf. Dazu zählen zehn Multiplayer-Maps für die herkömmlichen Modi, sieben Gunfight-Maps sowie drei Karten für den Ground-War-Modus. Die Karten findet ihr unterhalb des Beitrags aufgelistet. Ob sich der Leak bewahrheitet, bleibt erst einmal abzuwarten. Publisher Activision oder Entwickler Infinity Ward haben sich noch nicht offiziell zum Thema zu Wort gemeldet. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4.



Multiplayer-Maps zum Launch:

Aniyah Place

Cave (samt Nacht-Variation)

Deadzone

Euphrates Bridge

Grazna Raid

Gun Runner (samt Nacht-Variation)

Hackney Yard (samt Nacht-Variation)

Piccadilly

Petrograd

Spear (samt Nacht-Variation) Gunfight-Maps zum Launch:

Docks

Hill

King (samt Nacht-Variation)

Pine

Showers/Gulag

Speedball

Stack Ground-War-Maps zum Launch:

Downtown Donetsk

arm

Karst River Quarry

