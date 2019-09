The Last of Us: Part II – Kostenloses PS4-Design erhältlich

Pünktlich zur offiziellen Vorstellung von The Last of Us: Part II hat Sony ein Gratis-PS4-Design veröffentlicht.

Kostenloses Themen verfügbar

Zur Einstimmung auf The Last of Us: Part II hat Publisher Sony ein kostenfreies Design für eure PlayStation 4 veröffentlicht. Passend zum sogenannten Outbreak Day 2019 könnt ihr das Home-Menü eurer Konsole in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Der Hintergrund kann ab sofort ohne weitere Kosten aus dem Store heruntergeladen werden. Es zeigt eine Großaufnahme von Protagonistin Ellie, enthält einige Effekte und sogar die Titelmusik aus dem kommenden Spiel.

Der Outbreak Day erinnert an den Tag, an dem die Cordyceps-Pilzinfektion die kritische Masse erreichte und die Zivilisation den Notstand ausrief.

Quelle: PlayStation