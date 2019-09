Fire Emblem: Three Houses – Details zu kommenden DLC’s aufgetaucht

Das japanische Videospielmagazin Famitsu hat in ihrem vor kurzem erschienenen Guidebook zu Fire Emblem: Three Houses die kommenden DLC’s veröffentlicht. Wie die Fire Emblem Fanseite Serenes Forest berichtet, ist in diesem Guide eine Liste, die Details zur dritten und vierten DLC-Welle verrät. Die Fanseite hat diese Liste glücklicherweise auch bereits ins Englische übersetzt. Scheinbar können wir uns auf neue spielbare Charaktere, Quests und mehr freuen. Neben den Inhalten aus dem Season-Pass, liefert uns Intelligent Systems wohl auch ein kostenloses Update, das unter anderem den Charakter Jeritza spielbar machen soll.

Nachschub für Fire Emblem: Three Houses

Welle 3

Kostenlose Inhalte

Neue spielbare Figur: Jeritza (nur in bestimmten Routen)

Neue Unterstützungsgespräche

Neue Aktivitäten

Neue Online Features

Season Pass

Neue spielbare Figur: Anna

Neue Einrichtungen im Kloster

Neue Online Features

Anna und Jeritza Nebenquests

Neue Quests (ca. 10)

Neue Aktivitäten: Sauna und das Spielen mit Hunden und Katzen

Neue Kostüme: Dienstmädchen-Outfit, Butler-Outfit und mehr

Neue Bataillone: Dienstmädchen und Butler

Welle 4

Season Pass

Nebenstory: Abyss Mode

Neue spielbare Charaktere: Juris, Balthazar, Constanze und Javi

Neue Unterstützungsgespräche

Neue Einrichtungen im Kloster

Neue Online Features

Neue Charakterklassen (vier insgesamt)

Neue Monster-Gegner

Neue Heroenrelikte

Neue Nebenquests

Neue Quests

Neue Bataillone

Neue Strategeme

Neue Kostüme für Byleth und Sothis

Die Informationen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, doch Famitsu ist ein sehr bekanntes und großes Magazin aus Japan, dessen Aussagen sich schon des Öfteren als wahr erwiesen haben.

Quelle: Serenes Forest