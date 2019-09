Nintendo eShop – Sale mit Titeln aus dem Hause Team17

Immer wieder bietet auch Nintendo auf der hauseigenen Vertriebsplattform zahlreiche populäre Titeln zum vergünstigten Preis an. Fans von Entwickler und Publisher Team17 dürfen sich ab sofort über einige lohnenswerte Rabatte freuen.

My Time at Portia und Overcooked 2 günstiger

So könnt ihr derzeit bei zahlreichen Titeln aus dem Hause Team17 sparen. Unter anderem mit dabei die Simulation My Time at Portia, die ihr derzeit zu einem Preis von 20,99 Euro erwerben könnt. Zudem stehen euch diverse DLC’s zum Multiplayer-Erfolg Overcooked 2 vergünstigt zum Kauf bereit. Die Erweiterung Surf ‘n’ Turf schlägt so mit einem Preis von 4,24 Euro zu Buche, während ihr für Too Many Cooks Pack nur noch 2,54 Euro berappen müsst. Zudem befindet sich The Escapists für 7,49 Euro sowie die dazugehörigen Erweiterungen für jeweils 3,19 Euro ebenfalls im Ausverkauf. Zum Nintendo eShop geht es hier entlang.

