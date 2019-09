Batman: Arkham – Wird der neue Ableger auf der State of Play angekündigt?

Bereits seit einiger Zeit machen Gerüchte die Runde, dass Entwicklerstudio Warner Bros. Montreal an einem neuen Ableger der populären Action-Adventure-Reihe zum Kult-Helden Batman werkelt. Nun verdichten sich die Hinweise auf eine baldige Ankündigung.

Stellt Sony den nächsten Batman-Titel vor ?

Anlässlich des 80. Jahrestag vom Batman-Franchise meldet sich das Entwicklerstudio mit einer interessanten Aktion zurück. So leuchtete man einige Gebäude in bekannten Großstädten wie Berlin mit dem bekannten Logo des Fledermaus-Protagonisten an. Dabei bildet man ebenfalls anderweitige Symbole via Twitter ab. Einige findige Fans haben diese als Zeichen des Ra’s al Ghul, dem Oberhaupt der Demon, erkannt. Dieser durfte bereits im letzten Ableger Batman: Arkham Knight eine Auftritt zelebrieren. Das Ganze führte dazu, dass Spieler nun einen Zusammenhang zwischen den Twitter-Post von Entwickler Warner Bros. Montreal und der bevorstehenden News-Sendung von Sony, der State of Play, sehen. Ob Sony hier wirklich einen neuen Ableger der Batman: Arkham-Reihe präsentieren wird, sollte erst einmal mit Vorsicht angenommen werden. Offizielle Aussagen dazu gibt es nämlich noch nicht. Sonys State of Play kann am Dienstag um 22:00 Uhr deutscher Zeit auf den offiziellen Kanälen des Konzerns verfolgt werden.

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 22, 2019

Quelle: PlayFront