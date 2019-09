Call of Duty Modern Warfare – Cross Progression schon aktiv

Activision hatte ja schon über Cross Platform Features in Bezug auf Call of Duty Modern Warfare gesprochen. Diese scheinen aber schon jetzt in der Beta aktiv zu sein.

Cross Platform schon in Call of Duty Modern Warfare Beta

In der Vergangenheit hatte Activision Blizzard ja bereits über die Möglichkeit eines Cross Play Features gesprochen. Auf diesem Weg können Spieler auf allen Plattformen miteinander spielen. Wie Spieler der Beta aktuell melden gibt es aber noch ein weiteres Feature.

Wie viele Spieler berichten, ist wohl auch Cross Progression in der Beta aktiv. Spieler die aller ihre Plattformen mit ihrem CoD Account verknüpft haben, finden ihren Fortschritt auf allen Systemen wieder. Es scheint also, als hätte Activision Blizzard dieses Feature zusätzlich integriert.

Aktuell gibt es noch keine offizielle Äußerung zu diesem Feature seitens des Publishers oder der Entwickler. Daher kann man auch noch nicht sagen, ob es dieses Feature auch gleich zum Start in das fertige Spiel schaffen wird.

Das fertige Spiel soll hier am 25. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. Noch bis zum Montag könnt ihr euch selbst ein Bild vom Spiel verschaffen, bis dann läuft noch die Open Beta für den Shooter. Bis dahin bleibt abzuwarten ob Activision noch ein offizielles Statement zu dem Feature abgibt.

Quelle: Charlie INTEL