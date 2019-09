The Surge 2 – Das sind die Verbesserungen auf der Xbox One X und PS4 Pro

Deck13 und Focus Home Interactive gaben unlängst bekannt, dass das kommende Rollenspiel The Surge 2 ebenfalls für die leistungsstärkere Version der Xbox One sowie PlayStation 4 optimiert wird.

Auflösung oder Framerate?

So sollen Besitzer der Xbox One X sowie der PlayStation 4 Pro wie gewohnt die Wahl zwischen zwei Modi haben, die ihr Spielerlebnis verbessert. Zum einen könnt ihr euch sowohl auf der Sony Heimkonsole als auch auf der Redmonder Hardware für eine 4K-Auflösung entscheiden, die allerdings dann eine verminderte Bildwiederholungsrate von 30 fps mit sich bringt. Zum anderen steht euch ebenfalls eine erhöhte Bildabfolge von 60 fps zur Auswahl, wobei ihr bei der grafischen Leistung auf 1080p gedrosselt werdet. The Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

