Call of Duty: Modern Warfare – Wie wird Crossplay funktionieren?

In Call of Duty: Modern Warfare werdet ihr die Möglichkeit haben plattformübergreifend zu zocken. Activision und Infinity Ward haben dies gestern in einem Blog-Eintrag nicht nur bestätigt, sondern auch erklärt wie die Funktion genau umgesetzt werden soll.

Faires Miteinander in Call of Duty: Modern Warfare

Die Entwickler haben in einem neuen Blog-Eintrag das plattformübergreifende Spielen thematisiert, das man mittlerweile auch in der offenen Beta zum Military-Shooter ausprobieren darf. Schließlich wurde das Thema seit den ersten Gerüchten munter ausdiskutiert, da insbesondere die Konsoleros befürchteten Nachteile gegenüber PC-Spielern zu haben. Wie sich jetzt herausstellt müsst ihr euch aber um unfaire Voraussetzungen bezüglich der Steuerungsmöglichkeiten keine Sorgen machen. Denn ihr dürft, wie auch am PC, Maus und Tastatur an eure Xbox One oder Playstation 4 anschließen. Solltet ihr bei dem Controller bleiben wollen, kein Problem. In den Crossplattform-Lobbys könnt ihr mittels Filter festlegen, dass alle Mitspieler die gleiche Steuerungsmethode verwenden müssen.

Crossplay soll dabei in allen Mehrspieler-Modi verfügbar sein. Zwingend dafür erforderlich ist das Anlegen eine COD-Kontos. Das bringt aber auch einige Vorteile wie separate Freundeslisten und Voice-Chat-Parties, in denen man alle Spieler unabhängig der verwendeten Systeme vereinen kann. Wenn ihr noch keinen habt, könnt ihr euch an dieser Stelle ein COD-Konto anlegen. Mit dem plattformübergreifenden Spielen soll die Bevorzugung bestimmter Plattformen der Vergangenheit angehören. Schluss also mit exklusiven frühen Veröffentlichungen auf “Partner-Plattformen”, alle neuen Inhalte werden zeitgleich auf allen System verfügbar sein.

Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: blog.activision.com