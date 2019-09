Borderlands 3 – Gearbox arbeitet an Performance-Patch

Schon seit Release hat Borderlands 3 plattformübergreifend mit massiven Framerateeinbrüchen zu kämpfen. Gearbox verspricht nun Abhilfe.

Trotz integriertem Performance-Modus müssen Spieler dieser Tage in Borderlands 3 massive Framerateeinbrüche bis hin zu vereinzelten Freezes hinnehmen. Gearbox reagierte unlängst auf die starke Fan-Kritik und gelobte Besserung. Ein Performance-Patch soll die Probleme schon bald aus der Welt schaffen bis dahin empfiehlt man Spielern einen kurzzeitigen Workaround. In einem Statement dazu heißt es:

„Wir sind uns bewusst, dass es in einigen Fällen während des Coop-Spiels im Split-Screen zu Verzögerungen kommen kann. Einer der Spieler wechselt in sein ECHOdevice und versucht, in den Fähigkeitenbäumen und Menüs zu navigieren. Während wir weiter daran arbeiten, das Borderlands 3-Erlebnis zu optimieren, raten wir Split-Screen-Spielern, sich vor großen Begegnungen auf den Kampf vorzubereiten und keinen Teamkollegen zu verlassen, um alleine oder im Mid-Fire Fight zu kämpfen.“