Warframe – Saint of Altra Update ab jetzt auf Konsolen

Ab heute bekommt Volt auf auf Konsolen Konkurrenz, denn das Saint of Atlra Update für Warframe ist ab jetzt verfügbar. Und Shawzin Hero ist ebenfalls am Start.

Warframe Gauss rennt ab jetzt auch auf Konsolen

Ab heute können auch Konsolen Tenno auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch, das Saint of Altra Update herunterladen. Darin enthalten ist der neue Frame Gauss, neue Cosmetics, Quality of Life Updates und mehr.

Hauptattraktion des Update ist natürlich der 41. Frame Gauss, der sich durch Super Speed auszeichnet. Der Supersprinter kommt mit einem eigenen Waffenset und kann in den ebenfalls neuen Disruption Missionen gefarmt werden.

Fashion Fans dürfen sich über die neue Harrow Deluxe Collection freuen, die Harrow einen völlig neuen Look verpasst. Enthalten in der Collection sind dabei auch ein Skin für Spearguns und ein Rüstungsset. Mit Look Link könnt ihr zudem von jetzt an mit anderen Spielern per Chat teilen. Für Mod Setups gibt es mit Mod Link ein vergleichbares Feature.

