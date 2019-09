Tetris 99 – Viele neue Inhalte und neuer DLC angekündigt

Wer sich eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft sichert, bekommt auch das Tetris Battle Royale Tetris 99 kostenlos dazu. Dieses bekommt nun etliche neue Inhalte, sowohl kostenfreie als auch bezahlbare. Zusätzlich kommt eine Retailfassung auf den Markt, die eine 12-monatige Online Mitgliedschaft beinhaltet.

Neue Musik, Profilbilder und Spielmodi für Tetris 99

Der neue Modus, der eingeführt wird, ist etwas für echte Profis. Tetris Invictus könnt ihr erst spielen, wenn ihr den Maximalrang im normalen Modus erreicht habt. Zusätzlich gibt es tägliche Missionen, die ihr abschließen könnt und dafür Tickets einsackt. Diese könnt ihr für neue Musik ausgeben. Auch neue Profilbilder wird es geben. Mit Duell 99 kommt auch neuer Inhalt, den ihr käuflich erwerben müsst. Hier könnt ihr den Joy-Con an einen Freund reichen und zu zweit gegen die CPU antreten. Zusätzlich könnt ihr in einer lokalen Arena gegen mehrere Freunde gleichzeitig antreten. Zu guter Letzt wurde eine physische Version des Spiels mitsamt allen DLCs und einer 12-monatigen Nintendo Switch Online Mitgliedschaft angekündigt, die am 20. September erscheinen wird. Die neuen DLCs sind bereits verfügbar.

Quelle: Nintendo Direct