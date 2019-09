Days Gone – New Game+ erscheint nächste Woche

Days Gone soll schon in der kommenden Woche mit dem langerwarteten New Game+ Modus bedacht werden.

Days Gone erhält Nee Game +

Wie Sony unlängst bekannt gab, wird man in der kommenden Woche den New Game+ Modus für Days Gone nachreichen. Spieler bekommen dann die Gelegenheit nutzen und bei abgeschlossener Kampgane einen Neustart wagen. Bereits erbeutete Waffen, Bike-Anpassungen, NERO-Booster, Fertigkeiten, Rezepte, Camp-Vertrauen und -Punkte bleiben beim neuen Spieldurchlauf aber natürlich erhalten.

Der neue Schwierigkeitsgrad kann dabei frei gewählt werden, ungeachtet dessen auf welcher Stufe ihr das Spiel eingangs abgeschlossen habt. Abseits davon verspricht Sony auch gänzlich neue Trophäen.

Days Gone erschien am 26. April exklusiv für PlayStation 4.

Quelle: PlayStation Blog