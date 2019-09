Anthem – Umfangreiches Update mit kostenfreien Inhalten veröffentlicht

Der Shooter Anthem hat ein neues, kostenfreies Update spendiert bekommen.

Entwickler BioWare hat für deren Shooter-Rollenspiel-Mix Anthem ein neues Update veröffentlicht. Dieses hievt das Spiel zugleich auf Version 1.40 und bringt nicht nur zahlreiche Optimierungen mit sich, sondern auch einige neue Inhalte.

So können sich Spieler ab sofort über eine größere Kammer freuen. Das Fassungsvermögen wurde dabei kurzerhand auf 350 Gegenstände erhöht:

Aufgrund der Vergrößerung des Inventars auf 350 ist der Tab für Schrott in der Kammer ab sofort auf 200 Gegenstände begrenzt. Die aktuelle Gegenstandszahl der Gegenstände im Schrott-Tab von bis zu 200 wird in der unteren linken Ecke der Kammer in der Nähe der Inventaranzahl angezeigt. Sobald der Schrott-Tab voll ist, können ihm keine weiteren Gegenstände hinzugefügt werden, bis andere Gegenstände entweder verschoben oder zerlegt wurden.