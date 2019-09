Angeschaut: Numskull Designs Merch Line-up (gamescom 2019)

Auf der gamescom 2019 hatten wir die Gelegenheit, uns das aktuelle und kommende Numskull Designs Merch Line-up genauer anzuschauen. Natürlich haben wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und haben uns von Ryan Brown von Numskull alles zeigen lassen, was der Merch-Produzent zu bieten hat.

Die neuen Cosplay Enten Tubbz

Starten wir doch gleich mal mit dem neuesten Zugang im Angebot. Tubbz, die neuen Cosplay Gummienten, kommen in einer großen Bandbreite an Modellen. Dabei werden beliebte Spielreihen wie Destiny, Borderlands aber auch Spyro und Crash Bandicoot bedient. Wer nur coole Deko für den Gaming Room sucht, kann sich die witzigen Enten einfach so ins Regal stellen. Wer jedoch gerne sammelt, kann die Tubbz auch einfach in ihrer stapelbaren Verpackung belassen. In Zukunft sollen noch weitere Marken bei den Enten vertreten sein. Wer aktuell schon ein paar Enten zu sich holen möchte, kann sie direkt bei Numskull finden.

Vom Ugly Christmas Sweater bis zur Borderlands Kerze

Aber natürlich hat das Numskull Designs Merch Line-up noch mehr zu bieten als Enten. Neben einer eigenen Linie von Quarter Arcades, gibt es Statuen, Socken, Kerzen, Geldbeutel sowie Shirt, Snapbacks und vieles mehr. Persönlich muss ich sagen, sind die Ugly Christmas Sweater ein echtes Highlight. Hier werden auch so ziemlich für jedes Franchise passende Motive angeboten. Wer möchte denn nicht gerne mit einem Ghostbusters Sweater unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Borderlands bekommt zudem Statuen für Tiny Tina oder eine Moxxi Bar. Wer coolen Merch sucht, wird im Angebot von Numskull mit Sicherheit etwas Passendes finden. Wir sind schon gespannt, was der Anbieter in Zukunft noch alles auf die Beine stellen wird.

Borderlands 3: Tina Figurine (20cm / 7.8 inch) Tina ist angekommen! Gehören Sie zu den Ersten, die sich jetzt diese offizielle Borderlands 3 Figur von Tina, der Abriss-Expertin, schnappen

Die bemerkenswerte und dennoch kompakte Größe von 20 cm (8 Zoll) eignet sich perfekt für Präsentationszwecke

Material: ABS & PVC

Offiziell lizenziertes "Borderlands 3" Produkt