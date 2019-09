Angeschaut: Spacebase Startopia (gamescom 2019)

In einer kleinen Präsentation zeigte eine Entwicklerin der Münchener Realmforge Studios ihr im Herbst 2020 Strategiespiel. Welches auf den Namen Spacebase Startopia hört. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier um eine Raumstation, die es zu bewirtschaften gilt.

Eine Heimat für alle

In Spacebase Startopia seid ihr Chef einer ganzen Raumstation. Aufgebaut ist eure Spacebase in drei Ebenen. Das Sub-Deck, mit allen lebenswichtigen Einrichtungen. Das Fun-Deck, wo die Bewohner ihr hart verdientes Geld ausgeben können. Und das Bio-Deck, auf dem die notwendige Nahrung wächst. Die unterschiedlichsten Aliens besiedeln eure Raumstation, wobei jede Rasse natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse hat, aber auch nützliche Fähigkeiten. Denn die Arbeitskraft eurer Station sind die dort lebenden Aliens sowie kleine Helferroboter. Es ist jedoch sinnvoller Alien für entsprechende Arbeiten einzuteilen. Sei es für die Arbeit auf dem Bio-Deck oder in der Krankenstation.

Handeln und Sabotage

Ist eure Spacebase gewachsen, werdet ihr immer häufiger von Händlern besucht. Aber Vorsicht, denn unter den Händlern gibt es auch Piraten, die euch ausrauben wollen. So gilt es auch auf eine passende Verteidigung zu bauen, um mögliche Gefahren abzuwehren. Neben den Piraten können euch auch andere Lebensformen gefährlich werden, in erster Linie der Mensch, und zwar im Multiplayer. Hier habt ihr die Wahl ob ihr gemeinsam eine Basis errichtet, oder gegeneinander dieselbe Raumstation bebaut. Dabei ist der Platz begrenzt und der Bauraum ist hart umkämpft.

Angebot Tropico 6 [PC] Stürzen Sie sich als gefürchteter Diktator oder friedfertiger Staatsmann in das politische Geschehen Ihrer eigene Bananenrepublik über vier Epochen

Spielen Sie zum ersten Mal auf weitläufigen Inselgruppen! Herrschen Sie über ein ganzes Archipel mit eigenen Gegebenheiten und Herausforderungen

Zahllose neue Features in Forschung, Transport, Palastbau, Wahlkampf, Spionage und mehr bieten selbst den erfahrensten Diktatoren viel Abwechslung

El Prez Edition: 4 Postkarten, 2 Touristen-Outfits, ein exklusives Palastdesign, den digitalen Soundtrack und einen digitalen Kalender