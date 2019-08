Insomniac Games – Sony kauft Spider-Man Entwickler

Sony hat vor einiger Zeit gesagt, dass sie ihre First Party Studios erweitern wollen. Der erste Kauf ist Spider-Man Entwickler Insomniac Games.

Insomniac Games ist jetzt ein First Party Studio

Nachdem wir vor einiger Zeit von Sony direkt gehört haben, dass mehr Studios in das First Party Line Up aufgenommen werden sollen, gab es viele Spekulationen. Welche Studios würden sich wohl Sony anschließen.

Ganz oben auf der kurzen Liste stand auch der Entwickler des kürzlich erschienen Hits Spider-Man. Bekannt wurde das Studio aber auch durch Titel wie Spyro, Ratchet and Clank oder die Resistance Reihe. Große Erfolge wurden auf der Playstation gefeiert, bevor das Studio einen kurzen Abstecher zur Xbox machte.

Jetzt mit einer überraschenden Ankündigung teilte Sony den Beitritt des Entwicklers zu Sonys World Wide Studios mit. Natürlich ist das Spider-Man Sequel schon sicher aber auch Fans der Resistance und Ratchet and Clank Reihe dürfen wieder auf Neuigkeiten hoffen.

We’re proud to announce we’re joining the @playstation WWS family! https://t.co/tKdZ69AVPF — Insomniac Games (@insomniacgames) August 19, 2019

Quelle: @insomniacgames via Twitter