Ori And The Blind Forest – Release für die Nintendo Switch bekannt gegeben

Der von Kritikern hoch gelobte Plattformer Ori And The Blind Forest erscheint am 27. September diesen Jahres für die Nintendo Switch. Diese Ankündigung wurde heute im Rahmen der Nintendo Indie World Veranstaltung auf der gamescom 2019 bekannt gegeben.

Ori and the Nintendo Switch

Im Verlauf des Live-Streams stellte sich heraus, das der von Moon Studios entwickelte Indie Hit in der Definitive Edition auf der Switch veröffentlicht werden soll, die ursprünglich 2016 für PC und Xbox One erschienen ist. Die Definitive Edition hat das ohnehin fabelhafte Abenteuer um einige neue Mechaniken und Level erweitert, darunter auch einen kniffligen One Life Modus. Mit dieser Veröffentlichung ernten wir weitere Früchte der Zusammenarbeit von Nintendo und Microsoft. Schließlich wurde bereits Crossplay zwischen Switch, PC und Xbox One möglich gemacht und andere Titel wie Cuphead oder Hellblade haben den Weg auf Nintendos Hybrid Konsole gefunden.

An der Fortsetzung, Ori And The Will of Wisps, für Xbox One und PC wird aktuell noch gearbeitet. Microsoft hatte bislang den 11. Februar 2020 als Release Termin bestätigt. Ob auch dieser Titel für die Switch geplant ist, bleibt unklar.

Quelle: ign.com