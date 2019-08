Pokémon Schwert und Schild – Neuer Trailer stellt Galar-Formen und mehr vor

Es gibt neues Videomaterial zu Pokémon Schwert und Schild. Der neueste Trailer zeigt eine ganze Menge neue Sachen, allen voran die Galar-Formen. Wie auch in den Vorgängern Sonne und Mond erhalten bestimmte Pokémon in der neuen Galar-Region ein neues Aussehen. Ähnlich wie die Alola-Formen wechseln auch die Galar-Pokémon dabei ihren Typen.

Neue Pokémon, Rivalen und Features in Pokémon Schwert und Schild

Der Trailer zeigt erst einmal nur drei Galar-Pokémon: Galar-Smogmog wird zum Typen Gift/Fee und erhält neben Schwebe noch eine unbekannte Fähigkeit. Galar-Zigzachs und Galar-Geradaks werden zum Typen Unlicht/Normal, Galar-Geradaks kann sich dann sogar zum neuen Pokémon Barrrikadax weiterentwicklen. Dieses hat die Fähigkeiten Achtlos und Adrenalin. Dann wird der diesmalige Pikachu-Klon vorgestellt. Er heißt Morpeko und kann seine Form wechseln. Wie das passiert, wird nicht verraten, aber die Formen heißen Pappsattmuster und Kohldampfmuster, es wird also etwas mit seiner Nahrungsaufnahme zu tun haben. Der Trailer stellt außerdem neue Rivalen namens Betys und Mary vor. Letztere hat einen eigenen Fanclub namens Team Yell, eine Gruppe von Punkrockern, gegen die ihr antretet. Der japanische Trailer zeigt zudem ein neues Feature von Pokémon Schwert und Schild namens Pokémon Jobs. Was genau man dort tun muss lässt sich jedoch noch nicht genau erschließen. Am 15. November wissen wir mehr, dann erscheinen die beiden Spiele für die Nintendo Switch.

Quelle: Pokémon Channel via Youtube