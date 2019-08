Apex Legends – Solo-Modus kommt für kurze Zeit

Eines der Features, welches die meisten Battle Royale-Spiele bieten, ist in Apex Legends bisher nicht vorzufinden: Man kann das Spiel lediglich in 3er-Teams spielen, einen Solo- oder Duo-Modus gibt es nicht. Entwickler Respawn begründete dies vor allem damit, dass das Spiel auf die Teamdynamik eingestellt wurde und das Balancing nicht funktioniere, wenn man alleine spielt. Nun kann man dies jedoch für kurze Zeit trotzdem tun.

Solo-Modus in Apex Legends nur für zwei Wochen

Im Rahmen des Iron Crown Collection Events könnt ihr also Solo auf Killjagd gehen und euch den Titel als letzter Überlebender sichern. Solos sind jedoch nicht dauerhaft im Spiel implementiert, sondern werden nur für die Dauer des Events angeboten. Dieses startet am 13. August und endet am 27. August. Spieler haben also genau zwei Wochen Zeit, sich auf eigene Faust ins Schlachtfeld zu begeben.

Next week, only one can reign. 👑 The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time

mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQf — Apex Legends (@PlayApex) August 6, 2019

APEX Legends - 1.000 Coins | PC Download - Origin Code Mit dieser Spielwährung können Sie im Direkt-Shop neue Artikel für Ihre Charaktere und Waffen erwerben.

Apex-Münzen können auch zum Kauf kosmetischer Apex-Packs und zum Freischalten neuer Charaktere über den In-Game-Store verwendet werden.

Erfordert Apex Legends auf der entsprechenden Plattform (separat erhältlich) und alle Spielupdates.

Das Angebot kann nur zweimal pro Kunde wahrgenommen werden.

Quelle: Apex via Twitter