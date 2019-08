Borderlands 3 – Gold-Status erreicht

Borderlands 3 kommt seinem finalen Release immer näher. Nun hat der Loot-Shooter sogar schon den Gold-Status erreicht.

Wie Entwickler Gearbox nun via Twitter verkündete, Harz der lut Shooter Borderlands 3 einen neuen Meilenstein in Sachen Entwicklungsgeschichte geknackt. Das langerwartete Sequel hat rund anderthalb Monate vor geplantem Release den Goldstatus erreicht und ist damit fertiggestellt.

Im nächsten Schritt wird Borderlands 3 auf Disck gepresst und vervielfältigt. Eventuelle Patches mit Bugfixes und Updates können im Nachhinein dann immer noch erfolgen.

Borderlands 3 erscheint am 13. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) July 31, 2019