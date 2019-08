Apex Legends – Besonderes In-Game Event angekündigt

EA’s Quartalszahlen. Ein Thema, dass nicht unbedingt gesteigertes Interesse bei vielen von euch wecken dürfte, wurde von CEO Andrew Wilson mit einigen Randinformationen aufgepeppt. So auch zum hauseigenen Battle Royale Game Apex Legends, welches mit der 2. Season “Battle Charge” die Erwartungen des Konzerns übertrifft – die aktive Spielerzahl steigt wieder von Tag zu Tag. Darauf möchten EA und Respawn Entertainment aufbauen und haben ein “großes” Event angekündigt, dass Fan-Träume wahr machen soll.

Titans in Apex Legends?

Wie ihr vielleicht wisst haben die Entwickler von Apex auch die Shooterreihe Titanfall entwickelt, die für ihre imposanten Mechs bekannt ist mit denen ihr dessen Multiplayer Schlachtfelder unsicher machen könnt. Fans der Spielereihe wünschen sich seit dem Launch von Apex Legends eben diese Titanen für den Battle Royale Shooter. Und könnten in schon wenigen Wochen überglücklich sein. Wilson kündigte nämlich an, dass dieses Event eines der meist gewünschten Features liefern wird. Bislang gelten ein Singleplayer Modus und die Einführung von Titanen als die beiden Top Favoriten in der Community. Die Titanen im Rahmen eines Events bereitzustellen würde Sinn ergeben, da es zeitlich limitiert wäre und die gigantischen Mechs nicht erst aufwendig für den kompetitiven Shooter gebalanced werden müssten.

Aber wann genau wird dieses Event erscheinen? Andrew Wilson spricht von “wenigen Wochen”, was die Vermutung nahe legt, dass es sich bei diesem Event nicht um ein Halloween Special handelt. Sollte es wirklich vor der Tür stehen, können wir nur darauf hoffen schon bald einen offiziellen Teaser zu bekommen.

