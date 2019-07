Game Charts – Final Fantasy startet mit Shadowbringers auf dem PC durch (KW 27.2019)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche. Eine ganze Horde an Online-Kriegern zieht los, um die Geheimnisse der schweren Schatten zu lüften. So kommt es, dass die „Final Fantasy XIV“-Erweiterung „Shadowbringers“ in der Hitliste sogar an Dauerbrenner „Anno 1800“ vorbeistürmt, der zuvor elf Wochen lang ungeschlagen war. Bronze sichert sich der „Landwirtschafts-Simulator 19“.

Game Charts mit Final Fantasy an der Spitze

Das Gaspedal voll durchgedrückt halten „F1 2019“ und „Crash Team Racing Nitro Fueled“. Die beiden Rennspiele zeigen der Konkurrenz auf PS4 und Xbox One nur die Rücklichter. Kreativ statt kurvenreich geht’s beim Level-Editor „Super Mario Maker 2“ zu, der dank Standard- und Limited Edition die Nintendo Switch-Krone verteidigt. Zu den Gewinnern der Woche zählen auch „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ (Wii U), „Minecraft“ (PS3) und „Call of Duty: Black Ops 2“ (Xbox 360), die ihre jeweiligen Rankings anführen.

PlayStation 4:

F1 2019 CTR: Crash Team Racing Nitro Fueled

Xbox One:

F1 2019 CTR: Crash Team Racing Nitro Fueled

PC:

Final Fantasy XIV: Shadowbringers Anno 1800 (Sonderausgabe)

Nintendo Switch:

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 (Limited Edition)

Nintendo Wii U:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Splatoon

Nintendo 3DS:

Super Mario Maker (Selects) Super Mario 3D Land (Selects)

PlayStation 3:

Minecraft FIFA 18 Legacy Edition

Xbox 360:

Call of Duty: Black Ops 2 FIFA 18 Legacy Edition

Quelle: gfk-entertainment.com