GreedFall – Release Termin für Action RPG angekündigt

Focus Home Interactive hat nach mehr als zwei Jahren endlich den Release für GreedFall, ein neues Action RPG angekündigt.

Action RPG GreedFall erscheint im September

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir etwas vom neuen Action RPG aus dem Haus Focus Home Interactive gehört haben. Umso überraschender die plötzliche Ankündigung des September Releases. Bereits am 10. September soll das Spiel für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Nach so langer Zeit braucht es wahrscheinlich eine kleine Auffrischung um was es sich bei dem Spiel handelt.

Das Action RPG soll tiefgreifende Entscheidungen und Beziehungen umfassen. Zudem soll es möglich sein Situationen unterschiedlich anzugehen. Visuell erinnert der Titel stark an einen Mix aus Assassins Creed und The Witcher. Der zusätzlich veröffentlichte Trailer gibt euch zumindest einen kleinen Einblick in das Spiel. Man darf gespannt sein, ob Focus Home Entertainment mit ihrem neuen Titel den Vorbildern Konkurrenz machen kann. Im September wissen wir mehr.

Greedfall [Playstation 4] Ein Rollenspielerlebnis voller unzähliger Geheimnisse und Rätsel in einer von der Magie des Barock inspirierten Welt im 17. Jahrhundert

Treffen Sie Ihre Entscheidungen und beeinflussen Sie so die Geschichte, das Spielgeschehen und die Entwicklung der Charaktere

Nutzen Sie Ihren vollen Handlungsspielraum durch das Einsetzen verschiedener Maßnahmen: Diplomatie, Kampf oder Täuschung

Passen Sie Ihren Charakter individuell an, bestimmen Sie Geschlecht und Aussehen und entwickeln Sie Fertigkeiten und Zaubersprüche immer weiter

Quelle: Dualshockers