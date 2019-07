The Dark Pictures – Supermassive Games hat Pläne für 8 Titel

Mit Man of Medan erscheint am 30. August der erste Ableger von “The Dark Pictures Anthology”. Wie der Name bereits verrät, wird es nicht bei einem Spiel bleiben. Das Ganze war schon bereits seit der Ankündigung der Reihe bekannt, doch nun verriet James Scalpello, Marketing Director bei Supermassive Games, dass bereits acht Spiele in der Horror-Collection geplant seien.

The Dark Pictures erzählt Horror in allen möglichen unterschiedlichen Stilen

Man of Medan wird auf einem Boot spielen, wo Klaustrophobie an der Tagesordnung ist. Scalpello verriet in einem Interview, dass man sich bei den kommenden The Dark Pictures-Spielen bei allen möglichen Horror-Elementen bedienen werde. Für das zweite Spiel hat die Produktion bereits begonnen und sogar einige Aufnahmen für den dritten Teil sind bereits in Arbeit. Insgesamt hat man schon die Pläne für acht Titel, ob es bei dieser Zahl bleiben wird steht aber noch nicht fest.

