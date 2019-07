Sea of Solitude – Indie Titel ab heute verfügbar

Electronic Arts und das deutsche Entwicklerstudio Jo-Mei Games setzen ab heute die Segel, in die verwunschene Welt von Sea of Solitude.

Sea of Solitude von Jo-Mei Games ab heute verfügbar

Als Spieler begleitet ihr Kay auf ihrer persönlichen Reise durch eine geheimnisvolle, überflutete Stadt. Ihr helft Kay dabei, ihre Einsamkeit zu überwinden, wobei ihr eine berührende Geschichte voller Dunkelheit, Licht und Symbolkraft erlebt. Im Laufe ihrer Reise begegnet Kay einer Vielzahl angsteinflößender Monster und erfährt, warum ihre schreckliche Einsamkeit sie selbst in ein solches verwandelt hat, und was sie tun muss, um wieder ein Mensch zu werden.

Wie der Wasserstand der Stadt, ändert sich auch ihr Gemütszustand. Zusammen mit ihr lernt ihr die intimen Geschichten der Monster kennen und befreit gemeinsam die Welt von ihren düsteren Erinnerungen. In einem besonderen visuellen Stil gehalten, spiegeln die dynamischen Spielumgebungen die Emotionen der Hauptfigur wider. Nach und nach bringt Kay Licht und Farbe in die trübe, stürmische Welt. Das Spiel ist ab heute als digitaler Download für PlayStation 4, Xbox One und Origin für PC erhältlich.

Quelle: Pressemeldung