Pokémon Schwert & Schild – Neue Pokémon, Arenaleiter und mehr in neuem Trailer gezeigt

Es gibt einen neuen Trailer zu Pokémon Schwert & Schild. In diesem werden neben neuen Pokémon und neuen Arenaleitern auch spezielle Formen enthüllt, die manche Pokémon annehmen können. Dies geschieht bei der Dynamaximierung, bei welcher die Pokémon riesig werden. Einige der Monster ändern dabei ihr Äußeres.

Unterschiedliche Arenaleiter in Pokémon Schwert & Schild

Die vier neuen im Trailer gezeigten Pokémon sind Alcremie, das Feen-Pokémon, Yamper, das Hunde-Pokémon, Rolycoly, das Gesteins-Pokémon und Duraludon, das Stahldrachen-Pokémon. Bei den beiden gezeigten Arenaleitern gibt es einen Twist. So tretet ihr in Pokémon Schwert gegen Kampfexpertin Bea an, während euch in Pokémon Schild der Geistexperte Allister herausfordert. Veranstaltet wird das Ganze vom Geschäftsführer Rose und seiner Assistentin Oleana. Bei allen Namen handelt es sich um die englischen Varianten, einen deutschen Trailer gibt es bislang nicht. Dies und mehr gibt es ab dem 15. November zu erleben.

Quelle: Pokémon via Youtube