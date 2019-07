Assassin’s Creed Odyssey – DLC Judgment of Atlantis erhält Termin

Der nächste Story-DLC zu Assassin`s Creed Odyssey steht bereits in den Startlöchern.

Die nächste große Erweiterung Judgment of Atlantis erscheint bereits am 16. Juli für alle verfügbaren Plattformen. Wie Creative Director Jonathan Dumont und Producer Marc-Alexis Côté unlängst bestätigten, wird es sich dabei auch um die letzte DLC-Episode für Assassin’s Creed Odyssee handeln. Die konkreten Inhalte des Spiels verriet man bis dato Übrigens noch nicht.

We're excited to reveal that the final DLC episode, Judgment of Atlantis, will be available on July 16! Get a first glimpse of Poseidon's realm with this exclusive screenshot! 🔱 #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/9FKBhIV6WR

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 3, 2019