eFootball PES 2020 – Offizielle Vorstellung auf der E3 2019

Konami nutzte die E3 2019, um den neusten PES-Teil eFootball PES 2020 offiziell anzukündigen. In diesem Zuge wurde zusätzlich die Fortführung der erfolgreichen Partnerschaft mit dem Fußballverein PC Barcelona verkündet. Dank einer überarbeiteten Beleuchtungs-Engine, verbesserten Spielermodellen, realistischen Zwischensequenzen, detaillierteren Replay-Funktionen sowie einer komplett neuen Kameraperspektive für echtes TV-Feeling sah die Fußballsimulation noch nie so gut aus wie mit PES 2020.

eFootball PES 2020 offiziell enthüllt

PES 2020 gibt das Versprechen ab, eFootball zu revolutionieren und den Sport einem breiten, globalen Publikum zu präsentieren. Die PES-Reihe setzt dabei ihr konsequentes Bestreben nach Realismus fort und berücksichtigt bei der Umsetzung neuer Features stets das Feedback der Fans. Herausgekommen sind dabei großartige Neuerungen, die jeden Moment des Spiels mit einem Gefühl der völligen Freiheit und Kontrolle versehen.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. fügt hinzu: „Die heutige Ankündigung von eFootball PES 2020 sowie unsere neue Positionierung würdigen das Engagement dieses Unternehmens für den aufstrebenden Sport des eFootball und die Fortschritte, die wir mit früheren PES-Titeln in diese Richtung gemacht haben. Mit den kontinuierlichen Investitionen von KONAMI in Turnier-Strukturen wie PES LEAGUE und eFootball.Pro sowie unserem Bestreben, die Messlatte für Fußballsimulationen ständig höher zu legen, waren wir noch nie zuvor so begeistert von der Zukunft der eFootball PES-Serie.”

Erneuerte Meister Liga in eFootball PES 2020

Der beliebte Meister Liga-Modus erfährt große Neuerungen: Allen voran wird es ein interaktives Dialog-System geben, das den Spielern die komplette Kontrolle über den Verlauf der Geschichte in die Hände legt. Sie haben die Möglichkeit, Antworten zu liefern, die der eigenen Persönlichkeit entsprechen, und so ihr ganz eigenes Meister Liga-Abenteuer erleben.

Der Transfermarkt in PES 2020 wird von einem brandneuen Algorithmus unterstützt, der garantiert, dass Transfers, Transfergebühren, Gehälter sowie weitere Elemente stets an reale Bedingungen geknüpft sind.

Zu weiteren Neuerungen gehören:

Erstellen und Anpassen von Sponsorenlogos, die während der Interviews auf der Medienkulisse und auf dem Hauptmenübildschirm der Meister Liga angezeigt werden

Individuelle Anpassung von Trainermodellen. Dank leistungsstarker 3D-Scan-Technologie gibt es mehr Freiheiten unterschiedlicher Körperformen und -größen

Alternativ lässt sich die Meister Liga auch mit einer Legende als Trainer-Avatar durchspielen – mit dabei unter anderem Zico, Cruyff und Maradona.

eFootball PES 2020 wird am 10. September 2019 für den PC via Steam, auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Lionel Messi wird Cover-Star sein, während Ronaldinho das Gesicht der exklusiv digital erhältlichen Legend Edition ist.

Quelle: Konami via Pressemeldung