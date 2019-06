Pitch & Match @ gamescom – Anmeldung ab sofort wieder möglich

Die Bewerbungsphase für das diesjährige Pitch & Match @ gamescom 2019 ist ab sofort gestartet. Bis einschließlich 8. Juli können sich deutsche und internationale Spiele-Entwickler wieder um 20-minütige Präsentations-Slots beim Matchmaking-Event bewerben. Innerhalb dieser Zeit haben die Entwickler (egal ob Nachwuchs-Team oder etabliertes Studio) dann wieder die Möglichkeit, Publishern ihre aktuellen Spiele-Ideen zu präsentieren.

Pitch & Match @ gamescom 2019 findet wieder statt

Im vergangenen Jahr nahmen 101 Entwickler und 26 Publisher aus 22 Ländern an dem Matchmaking-Event teil. Für dieses Jahr haben sich bereits folgende Publisher angekündigt:

2tainment

astragon Entertainment

European Games Group

FDG Entertainment

Gameforge

gamigo group

HandyGames

Headup Games

Humble Bundle

Kalypso Media Group

Koch Media

Maximum Games/Modus

Mixtvision

rokapublish

SOEDESCO

Those Awesome Guys

Thunderful Publishing

Tivola

Travian Games

Ubisoft Blue Byte

Versus Evil

Wild River/EuroVideo

Das „Pitch & Match @ gamescom“-Event des game findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Auch dieses Mal wird das Matchmaking-Event am gamescom-Dienstag, dem 20. August, von 17 bis 19 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist der game-Gemeinschaftsstand in Halle 4.1, Stand A-011/D-020.

Weitere Informationen rund um das Event sowie zu den Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular stehen unter https://www.game.de/pitchandmatch/ zur Verfügung.

Quelle: game-Verband via Pressemeldung