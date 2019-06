Code Vein – Releasetermin ist der 27. September 2019

BANDAI Namco Entertainment gibt im Zuge der E3 2019 bekannt, dass das Action-Rollenspiel Code Vein am 27. September 2019 für Konsolen und PC erscheint. Passend zur Ankündigung des Release-Datums wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Releasetermin für Code Vein steht fest

Nachdem im letzten Jahr bereits der Release mehrfach verschoben wurde, gibt es nun Gewissheit. Damals hieß es noch, dass die Entwickler enorme Mengen an positivem Feedback von den Fans erhalten haben, die in den vergangenen neun Monaten Hands-on-Zeit mit den in Entwicklung befindlichen Versionen des Spiels erhalten hatten, so Eric Hartness, Vice President of Marketing von Bandai Namco Entertainment America. So wurde die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Code Vein zu verschieben, um das Gameplay in dem Versuch weiterzuentwickeln die Erwartungen zu übertreffen, die die Fand bereits für den Titel haben. Die Entscheidung sei schwer gefallen, aber auch notwendig gewesen.

Code Vein wird am 27. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC via STEAM erscheinen.

Quelle: BANDAI Namco Entertainment via Pressemeldung