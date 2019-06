Star Wars Jedi: Fallen Order – Prequel-Comic angekündigt

Der kommende Blockbuster Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt einen ausführlichen Prequel-Comic spendiert.

Marvel arbeitet derzeit an einer neuen Comic-Serie, die die Ereignisse vor dem kommenden Action-Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order zusammenfassen soll. Der Comic erzählt dabei die Geschichte von Cere und seinem Jedi-Meister Eno Cordova auf dem Planeten Ontotho.

Cere spielt auch im finalen Spiel eine große Rolle und könnte daher maßgeblich an der Ausgangssituation in Fallen Order beteiligt sein. Geschrieben wurde die Reihe von Matthew Rosenberg, wahrend Paolo Villanelli für die Illustrationen zuständig war.

Die erste Ausgabe des Comics soll bereits im September erscheinen.

A prequel comic to #StarWarsFallenOrder is coming this September: https://t.co/1gOaEfbMv4 pic.twitter.com/5QTcJyew7W

— Star Wars (@starwars) June 11, 2019