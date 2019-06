Xbox Scarlett – Microsoft bestätigt Ankündigung der neuen Konsole heute Abend

Dass Microsoft den offiziellen Nachfolger der Xbox One heute Abend vorstellen wird, gilt mittlerweile als offenes Geheimnis. In einigen Countdown-Preview-Bildern hat das Redmonder-Unternehmen nun jedoch nochmals eine geheime Nachricht versteckt.

Via Twitch hat Microsoft bereits die heute Abend startende Pressekonferenz der E3 2019 eingeläutet. Einige der gezeigten Countdown-Bilder sorgen nun allerdings mit einer versteckten Botschaft für Aufsehen. Wie einige findige Twitter-Nutzer entdeckten, hat Microsoft in eben diesen Bildern kleine Farbcodes versteckt.

Im Hintergrund der Grafiken war jeweils ein R 255, G 36 und B 0 zu entdecken, die zusammengesetzt den Code RGB(255,36,0) ergeben. Natürlich ist dieser keinesfalls zufällig gewählt, viel mehr ergibt diese Zahlenkombination die Farbe Scarlett und spielt damit auf die kommende Ankündigung der neuen Konsole an.

Heute um 22 Uhr dürfen wir also wohl auch erste Spezifikationen zur Xbox Scarlett erwarten, wenngleich die Enthüllung des finalen Designs eher unwahrscheinlich ist.

There is a hidden message in the Xbox countdown to E3.

RGB(255,36,0)

Color name: *Scarlet*

🙂

Thanks to @Rand_al_Thor_19. pic.twitter.com/6lzjdacKGM

— Klobrille (@klobrille) June 8, 2019