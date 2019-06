Electronic Arts – Drei neue Indie-Titel angekündigt

Im Rahmen des gestrigen EA-Play-Events hat das Unternehmen gleich drei neue Indie-Spiele angekündigt.

EA Originals mit drei neuen Spielen

Unter dem Label EA Originals hat Electronic Arts bereits zahlreiche erfolgreiche Spiele auf den Markt gebracht, darunter Fe, Unravel oder A Way Out. Auch im Jahr 2019 wird EA die Tradition fortführen und hat gleich drei neue Indie-Titel angekündigt.

Das erste Spiel ist von Entwickler Zoink Games und trägt den Titel Lost in Random. Das Action-Fantasy-Adventure ist in einer zufallsgenerierten dunklen Spielwelt angesiedelt, die der Spieler selbst erkunden darf. Im Laufe eures Abenteuers müsst ihr immer wieder Gegner bekämpfen und Puzzle lösen, um so weiter voranzukommen. Lost in Random erscheint für PlayStation 4, einen Releasetermin gibt es allerdings nicht.

Mit RustHeart arbeitet Entwickler Glowmade zudem an einem neuen Koop-RPG, das einen Jungen udn seinen Roboter-Frreund in ein aufregendes Abenteuer schikct. Zu guter Letzt hat EA bestätigt, dass auch die Hazelight Studios an einem frischen, neuen Koop-Spiel arbeiten. Konkrete Informationen ließ man dazu jedoch noch vermissen.

Einen ersten Einblick erhaltet ihr in nachfolgendem Video:

Quelle: EA