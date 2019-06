Blair Witch – Horrorspiel für die Xbox One angekündigt

Ist es Outlast 3, ist es The Evil Within 3 oder gar ein neues Resident Evil? Nein, Microsoft kündigt auf seiner E3-Pressekonferenz eine Spieleumsetzung von Blair Witch Project an. Das Spiel wird unter dem simplen Titel Blair Witch exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen. Entwickelt wird das Ego-Horrorspiel von Bloober Team und soll noch am 30. August dieses Jahres erscheinen. Der Entwickler zeigte schon mit Layers of Fear, dass er das Spiel mit der Angst beherrscht.

Blair Witch soll schocken

Der Reveal-Trailer zeigt einen dunklen Wald, den der Hauptcharakter mit seinem Hund erkunden muss. Dabei filmt er alles mit seiner Videokamera, die ein zentrales Element im Spiel einzunehmen scheint. Der Konsolenhorror 2019 scheint gesichert zu sein.

Anbei gibt es den ersten Trailer zum Spiel:

Quelle: Xbox E3 2019 Media Briefing