Jumanji: The Video Game – Spiel zum Filmklassiker angekündigt

Jumanji mit Robin Williams war 1995 ein großer Erfolg und wird heutzutage als Klassiker angesehen. 2017 kam mit Jumani: Welcome to the Jungle eine Fortsetzung in die Kinos und nun folgt ein Videospiel, passend betitelt als Jumanji: The Video Game. Dieses fokussiert sich dabei auf den Film von 2017 und dessen Fortsetzung, welche für Dezember diesen Jahres angekündigt ist.

Spielt Jumanji: The Video Game online oder per Splitscreen

Im Film von 1995 sorgte ein magisches Brettspiel für Chaos, in Welcome to the Jungle war es ein Arcade-Spiel. Logischerweise bedient man sich also dort auch für das Videospiel. Als einer der vier Charaktere aus dem Film spielt ihr entweder mit Freunden im Splitscreen oder online, um die Geheimnisse des Dschungels zu ergründen und mysteriöse Juwelen zu finden. Der Titel erscheint am 15. November für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

