Dead Island 2 – Die Untoten leben wieder, Vorbestellungen ab sofort möglich

Unfassbar, da hört man von Dead Island 2 jahrelang nicht einen Ton und plötzlich gibt es eine indirekte Re-Ankündigung in der Investorenkonferenz Ende Mai 2019. Wie THQ Nordic den Investoren in einer Konferenz berichtete, befinde sich Dead Island 2 auch weiterhin aktiv in Entwicklung. Nähere Details nannte CEO Lars Wingefors in diesem Zuge allerdings nicht. Doch nun gibt es einen weiteren Hinweis, der die Existenz des Titels weiter bestätigt.

Dead Island 2 ab sofort im Xbox Store vorbestellbar

Im Microsoft Store kann der Titel nun für die Xbox One offiziell vorbestellt werden. Rund 60 Euro musst Du für das Spiel bezahlen. Das Veröffentlichungsdatum wird derzeit noch mit dem 31. Dezember 2019 ausgewiesen, was sich eindeutig als Platzhalter hinweist. Allerdings machen die Gerüchte die Runde, dass Dead Island 2 auf der diesjährigen E3 2019 in Los Angeles einen Re-Reveal erhalten könnte. Womöglich beim Xbox Media Briefing – würde schließlich passen.

Das Zombie-Spiel würde ursprünglich bereits auf der E3 2014 angekündigt. Nach einer ersten Verschiebung des Releasetermins in 2016 musste Entwickler Yager die Arbeiten aufgeben und wurde durch Sumo Digital ersetzt. Seitdem gibt es keine neuen Informationen zum Gameplay geschweige neue Bilder oder Gameplay.

Die offizielle Produktbeschreibung:

Wenige Monate nach den Ereignissen auf Banoi hat das US-Militär Kalifornien unter Quarantäne gestellt. Als Sperrgebiet wird der Golden State zu einem blutigen Zombie-Albtraum für all diejenigen, die nicht wagen, ihre Häuser zu verlassen, und zu einem Paradies für alle, die Ruhm, Abenteuer und einen Neuanfang suchen. Dead Island 2 ist ein packendes Action Spektakel, bestehend aus brutalem Nah- und Fernkampf, cleveren Action- und Rollenspielelementen, verrückten, handgefertigten Waffen, coolen, ausgefallenen Charakteren und einem nahtlosem Drop-in-drop-out-Multiplayer.

Nachfolgend sind die einzig offiziellen Bilder vom Spiel zu sehen:

Quelle: Microsoft Store