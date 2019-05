Microsoft – Zahlreiche Exklusivtitel erscheinen auf Steam

Microsoft wird überraschend zahlreiche der hauseigenen Produktionen künftig auch auf Steam veröffentlichen.

Gears 5 erscheint auf Steam

Bisher hat Publisher und Entwickler Microsoft viele der First-Party-Spiele exklusiv für Xbox oder im Windows Store veröffentlicht. Auf dem PC mussten Spieler bisher mit eben jenem Shop vorlieb nehmen. Dies soll laut Microsoft jedoch nun ein Ende haben.

Wie das Redmonder Unternehmen unlängst bekannt gab, werde man satte 20 PC-Titel in den kommenden Monaten auf Steam veröffentlichen. Dazu zählen unter anderem der Blockbuster Gears 5, ebenso wie die Definitive Editions diverser Age of Empires oder die Halo: The Master Chief Collection.

“Wir wissen, dass Millionen von PC-Spielern auf Steam als großartige Quelle vertrauen, PC-Spiele zu kaufen. Wir haben das Feedback von PC-Gamern gehört und verstehen, dass Spieler gerne die Wahl hätten.”

Bei Steam muss es laut Microsoft aber gar nicht bleiben. Demnach wisse man auch von anderen Distributionsplattformen und arbeite daran die eigenen Spiele auch dort zur Verfügung zu stellen.

Quelle: VG247