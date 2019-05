Overwatch – Anniversary Event für diese Woche geplant

Overwatch hat Geburtstag und Blizzard lädt zum Feiern ein.

Pünktlich zum dritten Geburtstag von Overwatch ruft Blizzard via Twitter zum jährlichen Anniversary Event im Hero-Shooter auf. Starten wird das Ereignis am 21. Mai, konkrete Informationen zum Inhalt verriet das Unternehmen aber bis dato noch nicht. Der veröffentlichte Twitter-Teaser zeigt dabei ein Video mit Logos von älteren Anniversary Events.

Dies könnte durchaus darauf hindeuten, dass bekannte Modi auch in diesem Jahr eine Renessaunce feiern dürfen.

Im den vergangenen Jahren lockte das Event mit neuen Skins sowie Spielmodi.

Let's get this party started! 🎉🎂

The Overwatch Anniversary celebration begins on May 21! pic.twitter.com/pEh1upfdIv

— Overwatch (@PlayOverwatch) May 18, 2019