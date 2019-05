Quantic Dream – Releasetermine der PC-Versionen ihrer Spiele sind bekannt

Die bislang PS4-exklusiven interaktiven Dramen von Entwickler Quantic Dream kommen ja bekanntlich für den PC. Wann genau Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroid: Become Human jedoch für den PC erscheinen sollten, war bislang noch nicht bekannt. Dies wurde nun verkündet, samt der Ankündigung dass es zu jedem Spiel einen Monat vor Release eine Demo geben wird.

Drei spannende Quantic Dream-Spiele im Epic Games Store

Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroid: Become Human erscheinen exklusiv im Epic Games Store. Sie werden nicht alle gleichzeitig erscheinen, sondern alle jeweils einen Monat auseinander. Heavy Rain bekommt am 24. Mai eine Demo und erscheint am 24. Juni. Beyond: Two Souls’ Demo erscheint am 27. Juni, die Vollversion am 22. Juli. Detroid: Become Human hat noch keine genauen Releasetermine, die Demo soll im Sommer erscheinen, während die Vollversion im Herbst angesetzt ist. Die beiden älteren Quantic Dream-Spiele werden ca. 20€ kosten, da Detroid jedoch etwas aktueller ist, ist der Preis auf ca. 40€ angesetzt.

