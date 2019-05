Ubisoft – Publisher arbeitet an drei unangekündigten Titeln

Ubsioft hat drei noch nicht näher vorgestellte Videospiele in der Pipeline. Erfahren wir vielleicht mehr auf der E3?

Drei neue Spiele in Arbeit

Publisher und Entwickler Ubisoft arbeitet intern offenbar an gleich drei bisher unangekündigten Titeln. Im Rahmen eines Finanzberichtes ging das französische Unternehmen unter anderem auch auf die noch kommenden Projekte ein und kündigte an, dass man vom Januar bis März 2020 drei unbekannte Spiele veröffentlichen will.

Es lässt sich derzeit bloß spekulieren, um welche Titel es sich konkret handeln könnte. Ein vermeintliches neues Splinter Cell hatte unlängst ja bereits als Gerücht die Runde gemacht und könnte eines dieser drei Projekte sein.

Genaueres werden wir aller Voraussicht nach auf der diesjährigen E3 im kommenden Monat erfahren.

Quelle: Gameinformer